شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى تلتحق بأسرة "العودة" وتجسد دور رئيسة الوحدة المحلية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة بسنت شوقى تصوير دورها في مسلسل "العودة" مع الفنان شريف سلامة، والذى يتواصل تصويره للعرض خلال الأسابيع المقبلة، حيث التحقت بسنت بـأسرة العمل لتجسيد شخصية رئيسه الوحدة المحلية بالأقصر، وتظهر خلال الأحداث مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.

وتظهر بسنت شوقى كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "فوى فوى فوى" الذى يقوم ببطولته زوجها محمد فراج ويعرض حالياً في السينمات محققا نجاحاً لاقتاً، والعمل تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم.

"فوي فوي فوي" مستوحى من أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

يذكر أن بسنت شوقى شاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".