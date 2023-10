شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف الجزء الثانى من I Am Legend: الفيلم يحتوى على قفزة زمنية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الجزء الثاني من فيلم I Am Legend، بما في ذلك الأخبار التي تفيد بأنه سيحتوي على قفزة زمنية، بالإضافة إلى إعادة كتابة النهاية الأصلية للفيلم الأول، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وهذا ما كشفه منتج الفيلم وكاتبه أكيفا جولدسميث خلال محادثة مع موقع Deadline، والذى أوضح أن مسلسل The Last Of Us كان مصدر إلهام كبير لخططه عندما يتعلق الأمر بالفيلم.

وقال جولدسمان: "سيبدأ الجزء الثانى من الفيلم بعد عقود قليلة من العقد الأول، أنا مهووس بـ The Last of Us، حيث نرى العالم بعد نهاية العالم مباشرة ولكن أيضًا بعد مرور 20 إلى 30 عامًا، حيث تشاهدون كيف تستعيد الأرض العالم، وهناك شيء جميل في السؤال، عندما يبتعد الإنسان عن كونه المستأجر الأساسي، ماذا يحدث؟ سيكون ذلك مرئيًا بشكل خاص في نيويورك، ولا أعرف ما إذا كانوا سيصعدون إلى مبنى إمباير ستيت، لكن الاحتمالات لا حصر لها".

وأشار أيضًا إلى أن التكملة ستختلف فعليًا عن النسخة الأصلية للفيلم، مضيفًا أنها ستلتزم بالنهاية البديلة التي تم إصدارها لاحقًا للفيلم، في تلك النهاية، تبقى شخصية سميث على قيد الحياة بالفعل بعد أن تمكنت من صد هجوم نهائي من المصاب.

وأوضح جولدسمان: "إننا نعود إلى كتاب ماثيسون الأصلي، والنهاية البديلة بدلاً من النهاية التي تم إصدارها في الفيلم الأصلي، ما كان يتحدث عنه ماثيسون هو أن وقت هذا الرجل على هذا الكوكب باعتباره النوع السائد قد انتهى، وهذا شيء مثير للاهتمام حقًا وسنستكشفه، سيكون هناك قدر أكبر من الإخلاص للنص الأصلي."

لقد تم التأكيد بالفعل على أن سميث سيعود في دور الدكتور روبرت نيفيل في الفيلم.