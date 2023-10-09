شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تقدم حفل ختام مهرجان البحرين السينمائى فى دورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة بشري حفل ختام مهرجان البحرين السينمائي فى دورته الثالثة، اليوم الاثنين، وذلك بعد انطلاقه 5 أكتوبر الجاري بمشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام وحضور عدد من النجوم.

وكان مهرجان البحرين السينمائي أعلن عدد الأفلام المشاركة في الدورة الثالثة من المهرجان بشعار "نحتفي بفن صناعة الأفلام"، وتنافس 117 فيلما عربيا قصيرا من أصل 476 فيلم تقدموا للمشاركة في المسابقة.

وضمت مسابقة الدورة الثالثة من المهرجان أربع فئات رئيسية هي: مسابقة الأفلام البحرينية وتنافس فيها 19 فيلماً، مسابقة الأفلام الروائية القصيرة وتنافس فيها 76 فيماً، إلى جانب مسابقة الأفلام الوثائقية التي تنافس فيها 15 فيلماً، ومسابقة أفلام التحريك، التي تنافس فيها 6 أفلام.

من ناحية أخرى، شاركت بشري مؤخرا فى بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية بجانب مشاركتها في إنتاجه أيضا.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرحت بشري منذ عدة اسابيع اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها .

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.