شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوب يبدأ حجب أغاني محمد الموجي لعدم حصول نجله على مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي أمين الموجي نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، أنه بدأ حجب عدد من أغاني الموجى على قنوات مزيكا بموقع يوتيوب، بناءً على الدعوى التى أقامها نجل الموسيقار خلال الفترة الماضية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، مدير شركة ستارز للإنتاج الفني، وشقيقه المنتج محسن جابر، وطالب فيها بحقه الشرعي فى استغلال ألحان وأغانى وموسيقى والده، والتى حصل عليها جابر من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.

وأضاف المحامي ياسر قنطوش، فى بيان له اليوم، أن المحكمة الاقتصادية نظرت فى الدعوى التي أقامها أمين الموجي، وجاء نتيجتها حجب عدد من أغاني والده على قنوات شركة مزيكا بيوتيوب.

وكان أمين الموجي قد وجه إنذارا إلى مصطفى جابر، في أغسطس الماضي، بعدم استخدام وعرض ألحان محمد الموجي لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، ولكن جابر لم يستجب لهذا الإنذار.

أما مصطفى جابر فقد تعاقد في عام 2005 مع بعض ورثة محمد الموجي باستغلال كامل نصيبهم الشرعي في المصنفات الفنية في الأعمال المملوكة للموجي بما تشمله من ألحان وأغاني وموسيقى.