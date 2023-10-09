أمل عرفة تكشف عن مواصفات الرجل الذي من الممكن أن ترتبط به

أكدت النجمة السورية أمل عرفة أنها من الممكن أن ترتبط وتفتح قلبها مجدداً لرجل يثبت لها أنه رجل أكثر من الرجل الذي في داخلها " حسب تعبيرها". وأضافت أمل عرفة خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم" على قناة "MBC “: "لقد وصلت لمرحلة أصبحنا فيها كنساء مثل الرجال نتحمل المسؤولية".

هذا ما تنصح به أمل عرفة بناتها حول التقدم بالسن

وفي ردها على سؤال حول إذا ما إحدى بناتها قالت لها إنها تخاف من أن تتقدم بالسن فماذا سيكون ردها؟ قالت أمل: "بناتي بيحلموا يكبروا.. ولكن سأطلب منها أن تعتني بنفسها وجمالها وشكلها، الجمال مهم للبنت. وحتى لو كان لديَّ أولاد شباب كنت سأطلب منهم نفس الشيء". وأضافت أمل في حديثها: "صحيح إني أكبر، ولكن بنفس الوقت بناتي يكبروا وهو ما يعطيني راحة أكثر".

أمل عرفة تطالب النساء بإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي

طالبت أمل عرفة السيدات بإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي وقالت: "أنا سبق وأجريت الفحوصات سابقاً وأقوم بها كل عامين إلى ثلاثة، وبرأيي هذا وعي لأن الكشف المبكر يسهم في الشفاء من المرض".

أمل عرفة تتحضر لبطولة "أغمض عينيك"

من جهةٍ أخرى وعلى الصعيد الفني، ستتواجد النجمة السورية أمل عرفة في موسم دراما رمضان 2024 من خلال بطولة مسلسل "أغمض عينيك" والذي يجمعها بالنجمين عبد المنعم عمايري ومنى واصف، وهو من إخراج مؤمن الملا، وإنتاج شركة "الأدهم".

وكانت أمل حاضرة في موسم دراما رمضان 2023 من خلال بطولة مسلسل "مربى العز" للمخرجة رشا شربتجي، وكذلك الموسم الثالث من مسلسل "حارة القبة"، وكذلك بطولة مسلسل "زقاق الجن".

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