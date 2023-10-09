عبدالله السدحان يعلن عن رفضه دخول ابنته مجال الفن

كشف الفنان السعودي، عبد الله السدحان عن رفضه لدخول ابنته إلى مجال الفن بشكل قاطع، وذلك خلال استضافته ببودكاست "احكي مالك" مع الإعلامي اللبناني مالك مكتبي.

عبد الله السدحان يرفض دخول ابنته مجال الفن

خلال تصريحاته لمالك مكتبي، كشف السدحان عن رفضه التام لدخول ابنته إلى مجال الفن، وأشار إلى أنه في حال ما إذا طلبت منه ابنته التمثيل فلن يوافقها الرأي.

أضاف السدحان موضحًا أن خبرة 40 عامًا في مجال الفن والإنتاج، التي يتمتع بها، تجعله يُدرك كم المضايقات والمشاكل والصعوبات التي يتعرضن لها الفنانات في كواليس الأعمال، رافضًا إيضاح المزيد من التفاصيل.

تحدث السدحان خلال لقائه أيضًا عن شريكه الفنان الكبير ناصر القصبي خلال مسلسل "طاش ما طاش"، قائلًا: "أنا وصديقي ورفيق دربي ناصر القصبي لسنا بحاجة إلى نجومية وأضواء".

عبد الله السدحان يحتفل بتخرج ابنته من المرحلة الابتدائية

كان عبد الله السدحان قد احتفل في يونيو الماضي بتخرج ابنته ميرال من المرحلة الابتدائية، والتي خطفت الأنظار بتحدثها اللغة الإنجليزية بطريقة متقنة وبطلاقة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حينها، مقطع فيديو كان عبد الله السدحان قد شاركه مع متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل تخرج ابنته ميرال. خلال الفيديو، ظهرت ميرال عبد الله السدحان وهي تلقي كلمتها بمناسبة التخرج، حيث أثنت على المدرسة التي تتعلم فيها مؤكدة أن مدرستها هي الخطوة الأولى نحو مستقبل مشرق.

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