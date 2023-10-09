إليسا تمازح ياسمين صبري في الملعب

لفتت كل من الفنانة إليسا والممثلة ياسمين صبري الأنظار اليها في حفل مباريات NBA، المقام في الإمارات بأبو ظبي.

وظهرت النجمة اللبنانية في المقطع المنتشر على السوشيال ميديا وهي تستمتع بوقتها مع الفنانة المصرية وتلاعبها وتمازحها، وإلى جانبهما تجلس النجمة التركية مريم أوزرلي.

وبدت الأجواء في غاية الطرافة من خلال المزاح بين ياسمين والنجمتين داخل الملعب، واختارت ياسمين إطلالة كاجوال عبارة عن فستان أسود قصير مع حذاء نسائي باللون الفوشيا. بينما تألقت إليسا فستاناً طويلاً باللون الكحلي فكانت إطلالتها كاجوال أنيقة.

ومن الناحية الجمالية، تركت إليسا شعرها على طبيعته مع مكياج خفيف، وكذلك الأمر بالنسبة الى ياسمين صبري التي لفتت الأنظار بجمالها وطرافتها في التعامل مع الشهرة.

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