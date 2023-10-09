القاهرة- الخليج 365
لفتت كل من الفنانة إليسا والممثلة ياسمين صبري الأنظار اليها في حفل مباريات NBA، المقام في الإمارات بأبو ظبي.
وظهرت النجمة اللبنانية في المقطع المنتشر على السوشيال ميديا وهي تستمتع بوقتها مع الفنانة المصرية وتلاعبها وتمازحها، وإلى جانبهما تجلس النجمة التركية مريم أوزرلي.
وبدت الأجواء في غاية الطرافة من خلال المزاح بين ياسمين والنجمتين داخل الملعب، واختارت ياسمين إطلالة كاجوال عبارة عن فستان أسود قصير مع حذاء نسائي باللون الفوشيا. بينما تألقت إليسا فستاناً طويلاً باللون الكحلي فكانت إطلالتها كاجوال أنيقة.
ومن الناحية الجمالية، تركت إليسا شعرها على طبيعته مع مكياج خفيف، وكذلك الأمر بالنسبة الى ياسمين صبري التي لفتت الأنظار بجمالها وطرافتها في التعامل مع الشهرة.
قد يهمك أيضا:
انسجام ياسمين صبري وإليسا ومريم أوزرلي في إحدى مباريات الـ"NBA" بأبوظبي
إليسا تتعرّض لحملة هجوم شرسة واتّهامها بالإساءة إلى المسلمين
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تمازح ياسمين صبري في الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.