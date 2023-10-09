شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وسليمان عيد أول الحضور إلى عزاء الفنان الراحل محمد بطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عزاء الفنان الراحل محمد بطاوي داخل مسجد نصر الدين بالهرم، منذ قليل، وحرص على الحضور منذ بداية العزاء الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة سماء إبراهيم، بالإضافة إلى الفنان سليمان عيد، حيث حضروا على تأدية واجب العزاء في الفنان الشاب الذى توفي مؤخراً.

وتوفى الفنان الشاب محمد بطاوي، صباح السبت الماضى، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته.

ووفقا للمقربين من الفنان الشاب فإنه كان يعاني في الأيام الأخيرة من مشكلات صحية في القلب، وتم نقله لأحد المستشفيات، فجر السبت الماضى، حيث حاول الأطباء إنعاش القلب، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل جثمان الفنان الراحل إلى مسقط رأسه، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم تشييع جنازته، وحضر المئات من أفراد عائلته وأبناء مركز إطسا، وشيعوا جثمانه إلى مقابر عائلته.

يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبد الباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و"بـ 100 وش"، وقدم مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي.