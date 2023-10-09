كورونا مجدداً.. تدابير احترازية مشدّدة لحفل أنغام في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الشركة المنظّمة للحفل الذي تحييه النجم المصرية أنغام في الإمارات في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي عن فرضها إجراءات احترازية مشدّدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الشركة في بيان أنه نظراً لانتشار متحوّر جديد من فيروس كورونا وحفاظاً على صحة الجمهور، تقرر فرض الإجراءات الاحترازية على حفل الفنانة أنغام، داعيةً الحضور للالتزام بها.

وكانت أنغام قد أحيت أخيراً حفل “ليلة العمر” في الكويت، حيث تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على هامش الحفل ظهرت فيه وهي تتحدث عن الجدل الدائر حالياً حول لقب “صوت مصر”، ومَن يستحق هذا اللقب، مؤكدةً أنه يليق بكل الأصوات التي تحب مصر.

وقالت أنغام: “رداً على الانقسام في الآراء بين الجمهور حول من يستحق هذا اللقب أكثر… كل الأصوات الجميلة التي تحب مصر هي صوت مصر”.

وكانت أنغام قد أحيت حفلين غنائيين في الكويت، حيث أقامت الحفل الأول في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية، فيما أحيت الحفل الثاني بناءً على رغبة الجمهور الذي لم يستطع حضور الحفل الأول.

واستهلّت أنغام حفلها الأول بتقديم أغنياتها الكلاسيكية والحديثة، ومنها: “نفضل نرقص”، “ولا دبلت”، “مجبش سيرتي”، “سيبك أنت”، “روحي”، “لوحة باهتة”، “عمري معاك”، “علشان أرضيك” و”أكتبلك تعهد” وغيرها الكثير.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، رقصت أنغام على المسرح على وقع أغنياتها، وسط هتافات الجمهور وتصفيقهم.