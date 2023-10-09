اجتماع خاص بين أحمد عز وأبطال “فرقة الموت”.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلبت الشركة المنتجة لفيلم “فرقة الموت” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز من أبطال العمل التجمّع للبدء بتحضيرات الفيلم، كما ستصوّر الشركة بوسترات الفيلم الرسمية للترويج له قبل انطلاق التصوير.

ويشارك أحمد عز في فيلم “فرقة الموت” عدد من نجوم الفن، بينهم: منة شلبي وآسر ياسين وبيومي فؤاد وعصام عمر، وهو من إخراج أحمد علاء.

من ناحية أخرى، علمت “لها” أن أحمد عز يواصل التحضيرات لمسرحية جديدة ستُعرض في “موسم الرياض” المقبل، بعنوان “ملك والشاطر”، وتشاركه فيها البطولة النجمة الكبيرة يسرا، في تعاون جديد بينهما منذ أن قدّما معاً مسلسل “ملك روحي”، الذي عُرض في عام 2003.

ويجسّد عز خلال المسرحية شخصية “الشاطر حسن”، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة “ست الكل” مهراً عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي حلّت بها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.