فيلمها الجديد يدعم المرأة.. إلهام شاهين تتحدث عن عودتها الى السينما

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: حققت الفنانة المتألقة إلهام شاهين نجاحاً كبيراً من خلال مسلسلها الجديد “ألفريدو” المأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، والذي عرضت من خلاله معاناة المرأة مع مرض الألزهايمر، والجحود الذي تواجهه من أقاربها.

إلهام تحدثت لـ”لها” عن كواليس المسلسل، وتخلّيها عن المكياج في العمل، والقضية النسائية الشائكة التي يناقشها فيلمها الجديد.

كيف استقبلتِ ردود الفعل على مسلسل “ألفريدو”؟

لم أكن أتوقع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، خاصة أنني كنت متخوفة من ردود فعل الجمهور، لأن المسلسل يُعرض خارج موسم رمضان، والجمهور يتابع بشغف الأعمال الدرامية في الشهر الفضيل، ولكنني فوجئت بعكس ذلك، وأؤكد أن العمل الجيد يفرض وجوده أياً كان توقيت عرضه.

ما الصعوبات التي واجهتك خلال تصوير المسلسل؟

لم أواجه صعوبات كبيرة تفوق قدرتي على التحمّل، ولكن الأصعب كان انغماسي في تفاصيل الشخصية “سوسو” المصابة بالألزهايمر وهمومها، الى درجة أنني كنت “أنسى بجد”، وذلك بسبب تقمّصي للدور، والإلمام بكل جوانب الشخصية.

ماذا عن تعاونك مع الفنان أحمد فهمي للمرة الأولى؟

أحمد فهمي أبهرني بأدائه في المسلسل، فهو فنان ملتزم ومحب لعمله، وفي الحقيقة بذل أقصى مجهود من أجل خروج العمل بأفضل الصورة، وكذلك فعل باقي فريق العمل.

ألم يقلقك الظهور من دون مكياج في المسلسل؟

أبداً، لأنني في الواقع أُفضّل الظهور على طبيعتي، وبدون أي مكياج، لأنني أرى أن مستحضرات التجميل تخفي الملامح الحقيقية للوجه، لكن في أثناء التصوير كنت أضع بعض المكياج الذي يجعل الوجه أكثر تقدّماً في العمر، فصدقية الشخصية أهم بكثير من مظهري على الشاشة.

هل مشاركة شقيقك أمير في العمل هي نوع من دعمك له؟

أمير شاهين فنان شامل، وفاجأني بأدائه في مسلسل “ألفريدو”، وبعيداً عن علاقتنا الأسرية، استطاع أن يثبت ذاته في المسلسل، والدليل على ذلك إشادة الجمهور والنقاد بأدائه منذ عرض الحلقات الأولى.

ما سبب غيابك عن السينما لثلاث سنوات؟ وماذا عن فيلمك الجديد؟

غبت كل هذه المدة لأنني دائماً أضع نفسي أمام تحدٍ بتقديم دور جديد لم أقدمه من قبل. كنت أبحث عن السيناريو المناسب الذي يفاجئ الجمهور، وأحرص على الظهور في عمل جيد يليق بالمشاهد، حتى توقفت أمام فيلم “فيتو”، لأنه من الأعمال المهمة وأتوقع له النجاح عند عرضه.

ما القضية التي يناقشها الفيلم؟

فيلم “فيتو” يناقش قضية نسائية شائكة، وهي تعرّض المرأة للظلم والعنف الأسري والمجتمعي بكل أشكاله. الفيلم يدعم المرأة ويساندها، وسيكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يُعرض في دور السينما، ويشارك أيضاً في مهرجانات دولية، وهو من تأليف مصطفى بدوي وإخراج ياسر سامي.

أصبحت تتجهين الى أعمال تهتم بقضايا المرأة ومشاكلها، ما السبب؟

قضايا المرأة بكل تفاصيلها تشغل تفكيري، ودائماً أبحث عن الجديد والذي لم يُقدّم في الدراما والسينما من مشكلات تخص المرأة من أجل عرضها، ومحاولة إيجاد حلول لها. أنا معروفة بأنني من داعمي المرأة المصرية والعربية، وأجد الفن وسيلة للتعبير عن مشكلاتها، فأنا أعشق الفن، ولن أترك هذه المهنة وسأستمر في الدفاع عن المرأة حتى آخر يوم في عمري.

ماذا عن مشاريعك المقبلة؟

انتهيت من تصوير فيلم يحمل اسم “الحب كله”، وهو من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، وينتمي الى نوعية الأفلام التي تدور أحداثها في يومٍ واحد، ولكن لم أحسم بعد قراري بشأن المشاركة في موسم رمضان 2024.