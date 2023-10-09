طليق رانيا يوسف بأقوى ردّ على تصريحاتها: “هي لسة مش نجمة صف أول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ المنتج محمد مختار على تصريحات ابنته نانسي في أحد اللقاءات التلفزيونية، والتي أكدت فيها أنها لا تريد أي مساعدة منه، بالإضافة إلى حديث طليقته الفنانة رانيا يوسف بأنها أصبحت من نجمات الصف الأول بعدما انفصلت عنه.

وقال مختار في تصريحات إعلامية، ردّاً على ما قالته رانيا يوسف: “من حقها تقول أي حاجة، ويا رب تبقى من نجوم الصف الأول أنا أتمنى، ولكن هي لسة مش نجمة صف أول، ده موضوع كبير أوي زي منى زكي وياسمين عبد العزيز وهند صبري، ربنا يوفّقها وتبقى من نجوم صف أول”.

أما عن تصريحات ابنته نانسي، فعلّق مختار قائلاً: “أنا بلوم على والدتها في حاجة إن لو في حاجة مش متفقين عليها، متستعملش نانسي في حاجة زي كده، ودي تاني مرة نانسي بتغلط في حاجات زي ما لبّستها فستان عليه مشاكل في مهرجانات، ودي حاجات مش لطيفة”. وأضاف: “أنا منفصل عن رانيا يوسف بقالي 14 سنة وبعيد كل البُعد، أنا راجل مرتبط وسعيد في حياتي جداً ودلوقتي بعيش أحلى سنين عمري”.

وكانت نانسي ابنة رانيا يوسف، قد هاجمت والدها محمد مختار، قائلةً: “أنا مش عايزة من محمد مختار حاجة، مش عايزين منه أي حاجة، حتى لو فيلم أو مهرجان أو أي حاجة، أنا كنانسي مش عايزة منه أي حاجة”.

كما أكدت رانيا يوسف في اللقاء نفسه أنها نادمة على زواجها من محمد مختار، قائلةً: “ندمت وزعلت إني اتجوزت من محمد مختار، والحمد لله بعد ما اتطلقت منه بقيت نمبر وان ومن نجمات الصف الأول، والحسنة الوحيدة اللي طلعت بيها منه هي بناتي”.