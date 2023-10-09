جزء جديد من The Exorcist يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نصف قرن على الفيلم الأصلي، تصدّر الجزء الجديد من The Exorcist: Believer شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً عائدات بلغت 37,2 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، وفق شركة “Exhibitor Relations” المتخصصة.

وقال المحلل ديفيد أ. جروس إنّ فيلم The Exorcist: Believer حقق “أول عطلة نهاية أسبوع جيدة لجزء جديد من فيلم رعب”، رغم الانتقادات التي تلقاها العمل.

وعلى غرار الفيلم الأصلي، تدور أحداث القصة حول شخصيات تسيطر عليها قوى خارقة للطبيعة، على خلفية موسيقى تصويرية تثير القلق، مع ظهور إلين بورستين من العمل الأصلي الذي يعود إلى العام 1973.

وكان من المقرر طرح The Exorcist: Believer الجمعة 13 أكتوبر، لكن استوديوهات “يونيفرسال” أتاحته في دور السينما في موعد أبكر، تجنّباً لمنافسة فيلم نجمة البوب تايلور سويفت عن جولتها العالمية Eras.

وتجاوزت المبيعات المسبقة لتذاكر فيلم تايلور سويفت الذي صُوِّر خلال الجزء الأول من جولتها الموسيقية، 100 مليون دولار في كل أنحاء العالم، وفق ما أعلنت شركة AMC، الخميس.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie مع إيرادات بلغت 11,8 مليون دولار بين الفترة الممتدة من الجمعة إلى الأحد.

وفي هذه المغامرة الجديدة المستوحاة من الرسوم المتحركة الناجحة التي تحمل الاسم نفسه، تلاحق مجموعة “سوبر باترول” أشراراً خارقين تسعى إلى إيقافهم من أجل إنقاذ مدينة المغامرات.

وحلّ ثالثاً في الترتيب فيلم الرعب Saw X محققاً 8,2 ملايين دولار، بينما جاء فيلم The Creator في المرتبة الرابعة مع عائدات بلغت 6,1 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم The Blind الذي تدور أحداثه حول الصراعات الداخلية لنجم تلفزيون الواقع فيل روبرتسون، وحقق هذا العمل 3,1 ملايين دولار.