“مانجا” تُعيد مغامرات “كابتن تسوباسا” بالتعاون مع “شاهد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقعت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، اتفاقية مع مجموعة mbc لعرض الموسم الثاني من مسلسل الأنمي “كابتن تسوباسا: مرحلة الناشئين” عبر باقة VIP على منصة “شاهد”.

وسيتم عرض المسلسل بشكل حصري على منصة “شاهد” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع عرضه بشكل مباشر في اليابان، في 39 حلقة مدبلجة باللغة العربية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا عصام بخاري: “نسعد بإطلاق الموسم الثاني من مسلسل “كابتن تسوباسا” والذي عرفناه قديما باسم “كابتن ماجد” عبر منصة شاهد، ونحن على ثقة بأن التعاون مع مجموعة mbc سيسهم في توسيع شعبية مسلسل “كابتن تسوباسا” بين الجمهور العربي، وسنعمل في مانجا للإنتاج على تقديم تجربة مميزة للجمهور في المنطقة عبر حقوق التوزيع، وحقوق أخرى مهمة حصلت عليها الشركة مثل الترخيص والتسويق وغيرها، ونتطلع إلى أن تكون للمسلسل بصمة مميزة في عالم صناعة الأنمي”.

ومن جهته شدد مدير المحتوى في منصة “شاهد”طارق الإبراهيم على أهمية التعاون مع شركة مانجا للإنتاج، وأضاف: “شراكتنا مع شركة مانجا للإنتاج متواصلة لعرض المزيد من الأعمال عبر شاهد، وبالتالي توفير أحدث وأقوى العروض لمشاهدينا من مختلف الأعمار، خاصة وأن عالم الأنمي يشهد إقبالاً جماهيرياً واسعاً ومتزايداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعتمد مسلسل “كابتن تسوباسا” على قصص مصورة كتبها يويتشي تاكاهاشي، ونُشرت لأول مرة عام 1981م. حققت السلسلة شهرة عالمية، وبيعت بمعدل 90 مليون نسخة حيث تركز القصة على البطل “تسوباسا أوزورا” وتحدياته مع فريقه في الملعب.