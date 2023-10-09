شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة نابولي تحسم مصير جارسيا بعد السقوط أمام فيورنتينا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة سكاي الإيطالية أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي نابولي، قد اقترب كثيرة من الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة، أن سقوط نابولي في عقر داره من فيورنتينا بثلاثية، بخلاف سقوط الفريق تحت قيادته أمام ريال مدريد منذ أسبوع في عقر داره أيضا بدوري الأبطال، أثر علي مستقبل المدرب بشكل كبير.

إدارة نابولي قد قررت بصورة كبيرة إقالة جارسيا من تدريب نجم الجنوب، الأمر الذي أصبح وشيكا أكثر من أي وقتا مضي، مما قد يجعل المدرب لا يستمر حتي منتصف الموسم في يناير.

الجدير بالذكر أن نابولي تراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن ميلان المتصدر.

حلم الدوري الإيطالي يتلاشى

واقترب نادي نابولي بشكل كبير من الخروج من سباق المنافسة علي الدوري الإيطالي هذا الموسم، وفقد الفريق لحظوظه في الحفاظ علي لقبه الذي حصده في الموسم الماضي.