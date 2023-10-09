شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يثير الجدل حول تدريب يوفينتوس... تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الرد علي الأنباء المنتشرة حول توليه القيادة الفنية ليوفينتوس خلال الفترة القادمة.

حيث شدد جوارديولا أنه لم يتلقي أي إتصالات من جانب يوفينتوس، علي الرغم من أنه يحب إيطاليا، ليثير المدرب الجدل بشكل كبير، حول نية المدرب في قبول المهمة حال تلقيه عرض رسمي.

السيتي يحاول الإبقاء علي جوارديولا في الفترة الحالية بشكل كبير، لا سيما أن المدرب يسير بخطي ثابتة مع الفريق. علي الرغم من خسارته الأخيرة أمام الجانرز.

جوارديولا قد يفكر في الرحيل عن السيتي لعدة أسباب، أبرزها أن المدرب تمكن من الجمع بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بشكل يجعله يحقق كافة آماله مع الفريق ويبحث عن تحدي مختلف.

يوفينتوس الوجهة الأصعب لجوارديولا

ولكن مما لا شك أن تدريب يوفينتوس لن يكون سهلا علي جوارديولا، خاصة أن الفريق الإيطالي يعيش في حالة إنهيار كامل خلال آخر موسمين، وتحقيق أي لقب سيكون بمثابة الإنجاز خلال الفترة القادمة.