الظهور الأول لإبن الممثلة المعتزلة نورمان أسعد.. شاباً وسيماً للغاية!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثق الظهور الأول لإبن الممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد الشهيرة بشخصية "هناء" في مسلسل "يوميات جميل وهناء"، من زوجها العراقي.



وظهر الشاب الذي رأى الجمهور أنه قد ورث وسامة والدته، من أحد الحفلات وهو يقف إلى جانب والده.

وقد إنتشرت في وقت سابق مجموعة من الصور لنورمان أسعد، وذلك بعد غياب طويل لها عن الإعلام والسوشيال ميديا.

وظهرت نورمان أسعد في الصور مع زوجها الحالي، وهو زوجها الثالث رجل الأعمال نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني، وهما يحتفلان بإحدى المناسبات بأجواء سيطرت عليها الرومانسية البالغة.

هذه الصور أثارت تساؤلات الجمهور حول هوية زوجها، الذي هو نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني، وهو رجل سياسي عراقي كردي ينتمي إلى عائلة دينية ذات مكانة مرموقة في العراق.

ولد في كركوك عام 1969 أي أنه يبلغ من العمر 54 عاماً، ويكبر نورمان بحوالى الـ 6 سنوات فهي من مواليد دمشق عام 1975.

تزوج نهرو ونورمان عام 2006، وأنجبا أربعة أطفال: تيجان، تاج، جينار وروجينا.