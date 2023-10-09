ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان 1995 ومقدمة البرامج دينا عازار الجمهور صورة حديثة لها، وخطفت القلوب بجمالها الأخآذ والدائم.

وظهرت دينا بإطلالة طبيعية للغاية، حيث إرتدت قميصاً واسعاً باللون الأخضر، ونسقت معه مجموعة من الأكسسوارات أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاُ.

وكانت احتفلت دينا عازار بعيد ميلادها في الأول من تموز، بحضور الاقارب والاصدقاء، منهم الاعلامية اللبنانية هيلدا خليفة التي شاركت العديد من الصور والفيديوهات من الاحتفال الذي بدت فيه صاحبة العيد سعيدة جداً. دينا انتخبت ملكة جمال لبنان قبل 28 عاماً، ونالت وقتها استحساناً عالمياً على جمالها واطلالتها، أما اليوم فقد أصبح عمرها 49 عاماً، مع انها تبدو أصغر سناً بكثير، اذ تحافظ على لياقتها ورشاقتها، والجمال الطبيعي الذي وهبها اياه الله.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ملكة جمال لبنان 1995 بأحدث إطلالة.. جمالها يفوق التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.