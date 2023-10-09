روان بن حسين تعلن إصابتها بـ"الذئبة الحمراء" وتروي معاناتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة الكويتية روان بن حسين سابقاً إصابتها بمرض جلدي نادر اسمه "الذئبة الحمراء".



ونشرت روان صورة تجمعها مع الطبيب فايز غنام من داخل عيادته. وفي التعليق الذي أرفقته مع الصورة، كشفت عن معاناتها من أعراض المرض النادر منذ عامين، مؤكدة أن حالتها تدهورت قبل 4 أشهر، وفشل الكثير من الأطباء في تشخصيه.

وقالت: "من 4 أشهر وأنا أعاني من حساسية تشبه الحروق في صدري وظهري ويديّ وقدميّ وفروة شعري.. وراجعت الكثير من الأطباء، لكنهم لم يتمكنوا من تشخيص المرض وكانت حالتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم".

وأضافت: "لم أجد أي علاج يتناسب مع الأعراض التي تظهر عليّ، إلى أن راجعت الدكتور فايز غنّام فأجرى لي فحوصات الحساسية، وفحوصات دم وأخذ خزعة من الجلد المصاب، وأكد تشخيصي بمرض الذئبة الحمراء".

وأشارت إلى أنها منذ عامين وهي تعاني من أعراض "الذئبة الحمراء"، ورغم ذلك فإن كل الأطباء الذي راجعتهم كانوا يشخصونها بأمراض مختلفة، متوجهة بالشكر للدكتور غنّام.



وحرصت روان على توعية متابعيها بشأن المرض وأسبابه، مبينة أنه "مرض مناعي نادر يسببه الضغط النفسي، معلقة: "للأسف أنا أكثر إنسانة كنت أوعي الناس عن الصحة النفسية وأهملت نفسي".

فما هو مرض "الذئبة الحمراء"؟

يُعد مرض "الذئبة الحمراء" من الأمراض المناعية المزمنة غير المعدية، والتي تسبب التهابا في أنسجة الجسم الخارجية، ويمكن أن يتطور الالتهاب ويصل وفي حالات قصوى إلى تلف في الأعضاء الداخلية مثل "الكلى".

وبحسب مواقع طبية متخصصة، "يحدث هذا المرض بسبب مهاجمة الجسم للجهاز المناعي لأسباب هرمونية أو بيئية أو وراثية، أو بسبب التعرض لأشعة الشمس بكثرة أو تناول بعض الأدوية".

ويتم تشخيص المرض بين عمر 15 إلى 45 سنة، ويساعد التاريخ العائلي، والضغوط النفسية، والإجهاد البدني في التشخيص المبكر.

أما علاماته، فتبدأ بطيئة ثم تتطور بشكل مفاجئ، كما أنها في أغلب الأحيان تكون مؤقتة، وتتمثل بآلام وتصلب وتورم المفاصل والإرهاق الشديد وقروح في الفم والأنف وطفح جلدي وألم في الصدر.

ومن أعراضه أيضًا، ضعف وظائف الكلى وحساسية من الضوء وضيق في التنفس بالإضافة إلى جفاف في العين والصداع وفقدان الذاكرة وتحول لون الأصابع إلى الأبيض أو الأزرق.