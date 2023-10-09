ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ريان حركة الجمهور صور من كواليس المسلسل الجديد "عرابة بيروت".

وظهرت ريان بلوك جديد ومختلف للغاية، بشعر أشقر برتقالي مع غرة على الوجه، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع جمالها.

وعلقت ريان على المنشور قائلة: "آخر يوم تصوير مسلسل عرابة بيروت الى اللقاء في عمل جديد قريباً".

هيدا المسلسل كان تحدي كتير كبير بالنسبة الي، صوّرت انا و عم مر بأسوأ ظروف بحياتي، انشالله يعجبكن الدور و الشخصية قولكن هيدا اللوك او لا؟".

يذكر أن مسلسل "عرابة بيروت" قد بدأ تصويره مؤخراً، ويضم إلى جانب ريان حركة، نخبة من الممثلين، منهم نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، ،جيسي عبدو، كارول عبود، رندة كعدي، عمار شلق، بديع أبو شقرا، رودني حداد، غبريال يمين، إيلي متري ووليد العلايلي.

كانت هذه تفاصيل خبر ريان حركة تكشف عن شخصيتها في "عرابة بيروت".. ولوك مختلف للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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