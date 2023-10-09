بسبب ما قاله عن فلسطين.. عابد فهد إضطر للإعتذار

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثل السوري عابد فهد حالة من الصدمة بين الجمهور بعد أن تحدث عن أحداث فلسطين وخانته الكلمات، الأمر الذي عرضه لهجوم من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وإضطره للإعتذار.



وكان عابد فهد قد كتب عبر حسابه الخاص وقال: "فلسطين دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، لتأتي التعليقات ضده وتقول: "القدس كاملة يا مثقف"، ليرد عابد فهد قائلا: "خطأ"، فما كان من متابع آخر إلا أن طلب منه حذف هذا الخطأ.

ولاحقا، عمد عابد فهد الى نشر منشور ثانٍ قال فيه: "فلسطين دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس".