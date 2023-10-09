هاني فرحات يكشف أسباب قيادته 4 حفلات ضمن مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

قال المايسترو هاني فرحات، مدير مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، إن هناك اهتمام كبير هذا العام بالمؤتمر العلمي، وبإلقاء الضوء على جلساته؛ لبناء جسر بينه وبين الناس، حتى تحدث الاستفادة من الأوراق البحثية التي تُناقش خلاله.

وتعليقا على كيف يكون مدير المهرجان وفي نفس الوقت هو الوحيد الذي يقود 4 حفلات ضمن برنامج الدورة الـ32، قال هاني في مؤتمر صحفي أقيم على المسرح الصغير ظهر اليوم الاثنين 9 أكتوبر: "الحقيقة وضعت في موقف صعب جدا، أنغام ترفض أن تشارك في أي حفل لو لم أكن أنا قائد الحفل، وتعتذر في حال اعتذاري، وتامر عاشور حتى يغني لأول مرة في المهرجان كان هذا شرطه، وكذلك أحمد سعد، وأصالة اشترطت عليّ أمام كل الناس أنها تشارك معي وإلا لن تغني في المهرجان".

وتابع "حاولت أنظر للمهرجان من خلال الإدارة فقط، لا بمشاركتي على مستوى الفن، وألا أتواجد في أي حفل (بس الحقيقة اتحطيتلي العقدة في المنشار)".

جدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أقام ظهر اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيا شهد حضور رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، وعدد كبير من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، وتم الإعلان خلاله عن إحياء مئوية رحيل "خالد الذكر" الفنان سيد درويش، وعن الفنانين الذين سيشاركون في إحياء حفلات الدورة الثانية والثلاثين.