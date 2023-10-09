ممثلة باكستانية تدعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي: "أشجع شعب على وجه الأرض"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعمت الممثلة الكندية ذات الأصل الباكستاني، أرمينا خان المقاومة الفلسطينية بعد شنها هجومًا خلال الساعات القليلة الماضية على قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي أسفر عن المئات من الضحايا والمصابين إلى جانب أسر العديد منهم.

وقامت "أرمينا" بدعم المقاومة الفلسطينية وما تتعرض له غزة حاليًا من قصف إرهابي من قبل قوات الاحتلال والذي أسفر أيضًا عن العديد من الضحايا والمصابين من الفلسطينيين.

ونشرت "أرمينا" بوست عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وعلقت قائلة: "الفلسطينيين في رأيي هم أشجع شعب على وجه الأرض، صفر دعم من العالم أجمع يا الهي أني خائفة على الأطفال وخسارتهم لمنازلهم وأسرهم".

ولاقى تعليق "أرمينا" دعم العديد من متابعيها قائلين: "نتمنى من الله حمايتهم، تحيا فلسطين، كل الدعم للفلسطينيين في حربهم ضد الصهاينة".

كما نشرت "أرمينا" صورا لمعاناة الشعب الفلسطيني عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "تحذير، الصورة تتحدث عن نفسها وكأم هذه الصورة حطمتني لكل أم فقدت صغيرها رحم الله أطفال وشهداء فلسطين، يا له من عالم مقزز وأناني وآسفة أاننا خذلناكم".