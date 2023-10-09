نجل الموسيقار محمد الموجي يعلن حجب "يوتيوب" بعض أغاني والده لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف أمين الموجي نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، عبر المكتب القانوني الخاص بمحاميه المستشار ياسر قنطوش، أن موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بدأ حجب عدد من أغاني والده بناءً على طلبه، من قناة "مزيكا".

وكان أمين أقام دعوى خلال الفترة الماضية طالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، مدير شركة ستارز للإنتاج الفني وشقيقه المنتج محسن جابر، وطالب فيها بحقه الشرعي في استغلال ألحان وأغاني وموسيقى والده والتي حصل عليها جابر من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.

وفي بيان صحفي، قال قنطوش إن المحكمة الاقتصادية نظرت في الأمر، وجاء قرارها بحجب عدد من أغاني الموسيقار الكبير على قنوات شركة مزيكا في يوتيوب.

أمين الموجي، وجه إنذارا إلى مصطفى جابر، في شهر أغسطس الماضي، بعدم استخدام وعرض ألحان محمد الموجي لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، ولكن جابر لم يستجب لهذا الإنذار، حسبما أكد الأول.