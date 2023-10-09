"تصلح للتسوق أو البحر".. أسوأ إطلالات النجمات بمهرجان الجونة في الدورة الخامسة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي حدث ينتظره محبو الموضة والجمال.

وفي كل عام، تتنافس نجمات الفن على إبراز إطلالاتها الأنيقة والمميزة.

لكن، هناك بعض الإطلالات لم تحظ بإعجاب الجمهور والنقاد.

وفي هذا التقرير، نذكر لكم أسوأ إطلالات نجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021، وفقًا لما ذكرته مصممة الأزياء زينب الشوربجي، في تصريح خاص لـ "الخليج 365".

- دارين حداد

قالت زيزي: "إطلالة الفنانة دارين حداد في اليوم الرابع لا تناسب مهرجان الجونة السينمائي، فهي مناسبة للأجواء الرمضانية، اختيارها غير موفق".

فستان الفنانة رانيا يوسف في ثالث أيام المهرجان غير مناسب لها، وخاصة عند منطقة الصدر، إذ أعطى لها عرضاً لمنطقة الصدر والخصر بشكل كبير.

- سمية الخشاب

ذكرت مصممة الأزياء، أن فستان الفنانة سمية الخشاب في خامس أيام الجونة قديم جدا، والكورساج بارز منطقة البطن.

- دينا الشربيني

وعن إطلالة الفنانة دينا الشربيني في ثالث أيام الجونة، قالت: "غير مناسبة للمهرجان ولكنها تناسب البحر".

- زينب غريب

وأضافت مصممة الأزياء إن إطلالة الفنانة زينب غريب في سادس أيام المهرجان "كأنها ذاهبة إلى حافلة مدرسية بملابس الصف الأول في بداية يوم دراسي".

- بسمة

أشارت إلى أن هذه الإطلالة لا تناسب السجادة الحمراء، فهي إطلالة صباحية تصلح للتسوق أو البحر.

- إلهام شاهين

أما عن فستان الفنانة إلهام شاهين في سابع أيام الجونة، ذكرت أن وجود الشيفون على الصدر وقصة الكتف جعل الإطلالة سيئة، كما أن المجوهرات وحقيبة اليد والمكياج كانوا غير موفقين.

ذكرت مصممة الأزياء أن إطلالة الفنانة فيفي عبده في ختام الجونة قديمة، وقصة الفستان غير مناسبة لقوامها، ما منحها عرض من عند منطقة الخصر، فضلا عن أن الشعر غير موفق.