عمر هلال: أتمنى دخول "فوي فوي فوي "ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد المخرج عمر هلال إنه يشعر بالسعادة بعد ترشيح فيلمه "فوي فوي فوي" ليمثل مصر في النسخة الجديدة من حفل توزيع جوائز الأوسكار، لافتا أنه تم إعلان الخبر بعد 5 أيام فقط من طرح العمل في دور العرض السينمائي، الأمر الذي وصفه بالمفاجأة الكبيرة.

وقال خلال جلسة قمة صوت مصر، التي أدارتها الإعلامية لمياء كامل مؤسسة القمة، إن مجهودا كبيرا بذله فريق العمل ليخرج بصورة جيدة، نالت إعجاب الجمهور والنقاد، مشيرا أن وجود فيلمه في قائمة الترشيحات المصرية التي تضم أسماء مخرجين كبار مثل يوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد خان شرف ومسؤولية كبيرة.

وعبر هلال عن فخره بالمشاركة بفيلمه في "الأوسكار"، متمنيا أن يتم ترشيح الفيلم في القائمة النهائية للأوسكار "وأرغب أن تنهض صناعة السينما المصرية مرة أخرى وتعود إلى سابق عهدها العظيم".

وتحدث عمر هلال عن تعاونه مع الفنان محمد فراج: ممثل ممتاز، ويتمكن من تقديم أي شخصية، كما أنه يُشبه كثيرًا شخصية حسن بطل فيلم فوي فوي فوي، وكنت أراه ونيللي كريم أثناء كتابة العمل.

وكشف هلال عن تفاصيل فكرة الفيلم، وكيف جاءته، موضحا: "كتبت السيناريو على مدار 4 أعوام، بعدما قرأت منشورا على فيسبوك يكشف أن مصريين انتحلوا صفة مكفوفين وفروا إلى هولندا ووجدت أن القصة درامية ورهيبة تضحك وتبكي في نفس الوقت لأنها هجرة غير شرعية".

ڤوي! ڤوي! ڤوي! فيلم من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، حنان يوسف، حجاج عبدالعظيم.