تضامنًا مع شعب فلسطين.. إلغاء حفل رامي صبري في الأردن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت "بلاتينيوم" الشركة المنظمة لحفل الفنان رامي صبري في الأردن عن تأجيل الحفل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني جراء ما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.

وأعاد "رامي" نشر تأجيل الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وتضمن: "تعلن شركة بلاتينيوم تأجيل حفل الفنان رامي صبري والذي كان من المقرر تاريخها 20 أكتوبر في أرض المعارض وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني".

كما قام "رامي صبري" بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وأوضح خلالها كم الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وحرص عدد كبير من النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي على دعم الشعب الفلسطيني في محنته وقاموا بنشر صور وفيديوهات للمقاومة والشعب الفلسطيني عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن رامي صبري فاز مؤخرًا بجائزة "أفضل مطرب عربي" ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي في دورته الأولى بحضور نخبة من النجوم والإعلاميين المصريين والعرب.