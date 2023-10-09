شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين الحربى تبدأ حفلها بالأوبرا بعزف مقطوعات غربية و"الدنيا ريشة فى هوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت عازفة الهارب ياسمين الحربي، حفلها الموسيقي المقام حاليا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بعزف بعض المقطوعات الغربية، بالإضافة إلى عزف لحن "الدنيا ريشة في هوا" التي تفاعل معها الحضور.



صور من الحفل

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من موسيقي أغاني الزمن الجميل والأغاني المعاصرة لكبار الموسيقيين، منهم: سيد درويش، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، جمال سلامة، هاني شنودة، كما أعدت ياسمين مفاجأة فى هذا الحفل وهى ظهور متميز لعازف الكولة الكبير عبد الله حلمي.

يذكر أن ياسمين الحربي مواليد عام 1979 والتحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية وتخصصت في العزف علي الة الهارب وفي عام 1996 تخرجت في كلية التربية الموسيقية، بعد أن درست آلتى البيانو والعود، وفي عام 1999 بدأت رحلتها على آلة الهارب، حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور.



ياسمين حربى

أسست ياسمين الحربي، فرقتها الموسيقية عام 2000 وفي فترة زمنية قصيرة أصبحت للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمه من أعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقي العربية التي أعادت صياغتها للتتناسب مع آلة الهارب، بعدها اتجهت للعمل على إعادة صناعة الهارب ذات الأصول المصرية، وفي بداية عام 2004 قدمت أول 8 آلات هارب من صناعتها الخالصة، وقامت بتوفيرها للخريجين الجدد من الكونسرفتوار لتساعدهم فى الحصول على فرصة عمل، وكانت مبادرة ناجحة ساعدت على انتشار آلة الهارب.

قدمت ياسمين الحربي العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية، وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين، منهم: محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاته داخل وخارج مصر، هذا إلى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية، وتقديرا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول مثل: فرنسا، اليونان، العراق، لبنان، قبرص، الصين، كوريا الجنوبية، أمريكا وروسيا، على تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها.

شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية، منها الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، المملكة العربية السعودية واليونان، حرصت على تقديم حفلات دورية لأهل جنوب مصر في المعابد وعلى ضفاف النيل في الأقصر وأسوان، وشاركت في افتتاح مسرح الدراما بدار الأوبرا الجديدة أكبر مدينة ثقافية وفنية في مصر الحديثة بالعاصمة الإدارية، قامت بإهداء السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في العيد الوطني عام زايد 2018، وأهدته لشرطة الفچيرة من على ضفاف النيل شكرا وعرفانا للجميل.