شكرا لقرائتكم خبر عن ما لاتعرفه عن نانسى نور قبل زفافها من تامر عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن تم الإعلان عن اقتراب حفل زفاف النجم تامر عاشور من الإعلامية نانسى نور وأثار الأمر لدي جمهور عاشور العديد من التساؤلات حول حبه وزوجته الإعلامية الشهيرة الذى نتطرق لمعلومات عنها خلال السطور التالية مع اقتراب زفافهما المرتقب، والذى يحاول الثنائى التكتم على تفاصيله وسط حالة من السرية.

نانسى نور إعلامية اشتهرت بتقديم أكثر من برنامج منها على شاشة إكسترا نيوز، كما اعتادت على تقديم أحداث ضخمة للغاية.



نانسى نور بحفل حياة كريمة

لعل أبرز حدث قامت بتقديمه هو فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور 30 ألفا، والتي سبق وتطرقت لكواليسه خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 مؤكدة آنذاك وتحديداً في شهر يوليو من عام 2021 قبل عامين أنها وعلى مدار أسبوع منذ علمها باختيارها لتقديم هذا الحدث لم تكن تنام مطلقاً.



نانسى نور

نالت وقتها نانسى نور استحسان قطاع كبير ممن شاهدوها لحظة تقديم الحدث الكبير، خاصة مع اختيارها مفردات بسيطة وسهلة بعيدة في أغلبها عن اللغة العربية الفصحى، وقالت وقتها عن السر في ذلك : " كان على اختيار مفردات سهلة وبسيطة وحماسية في نفس الوقت لتصل إلى الجميع، خاصة أن مبادرة "حياة كريمة" لكل الفئات وبالتالي فإن مختلف فئات الشعب تنتظر ما سيقال ضمن هذا الحدث الكبير، ويهمها ما يقال".

جدير بالذكر أن نانسى نور وقبل عملها بقناة اكسترا نيوز، كانت وجه معروف ببرنامج "عز الشباب" التي كانت تشارك في تقديمه.