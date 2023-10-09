شكرا لقرائتكم خبر عن جيجى حديد وبرادلى كوبر معا فى السيارة بشوارع نيويورك لتأكيد علاقتهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين مرة أخرى برادلى كوبر وجيجى حديد، وذلك أثناء استقلالهما السيارة سوياً، مثلما ظهر في الصور التي رصدتهما، وهما في شوارع مدينة نيويورك بحسب صحيفة الديلى ميل، وهو ما أكد علاقتهما بعدما ظهرا للمرة الأولى للعيان في وقت سابق أول أمس.



جيجى جديد وبرادلى كوبر

وذلك بعدما عاشت عارضة الأزياء جيجي حديد قصة حب قصيرة مع النجم ليوناردو دي كابريو، قبل أن ينفصلا ويقال أن السبب يعود إلى رفض جيجي طريقة حياة ليوناردو وخروجاته مع أصدقائه الدائمة ورحلاته الترفيهية، ولكن يبدو أن عارضة الأزياء الشهيرة استطاعت تخطى قصة حبها مع النجم العالمى، ودخلت في قصة حب جديدة مع صديقه النجم برادلي كوبر، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



جيجى وبرادلى



جيجى حديد فى سيارة برادلى كوبر

وقد شوهد الثنائى جيجى وبرادلي أثناء خروجهما أول أمس معاً بموعد عشاء في مدينة نيويورك بعد أشهر من إنهاء علاقتها مع ليوناردو دي كابريو.