شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد عبد العزيز: ربنا بعت لنا الرئيس السيسي وأنا بعلن تأييدي لاستمراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج محمد عبد العزيز عن سعادته بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمياً لفترة رئاسية جديدة، وقال في تصريح خاصة لـ ”الخليج 365”: "عاوز ارجع بالذاكرة في التفكير في الشرق الاوسط الجديد، وشوفت اللي حصل في العراق وسوريا وليبيا، وكان الدور علي في مصر".

وتابع محمد عبد العزيز: "لكن الحقيقة وما زلت اقولها رغم كل الصعاب، ربنا بعتلنا القائد عبد الفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر من مصير مجهول وتصدينا لكل المؤمرات والتي ما زالت موجودة بشكل كبير لتحطيم مصر الدرع الحامي للأمة العربية كلها، ومن هنا اعلن تأييدي وحماسي الشديد لاستمرار القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة الأسبوع الماضي، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.