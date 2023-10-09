- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين الحربى تتألق فى عزف ألحان أغنيات لأم كلثوم والعندليب وفيروز بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت ياسمين الحربي الحفل بعزف بعض المقطوعات الغربية إضافة إلى عزف "الدنيا ريشة في هوا" التي تفاعل معها الحضور.
ياسمين حربى
وحرصت الفنانة وعازفة الهارب ياسمين الحربي، على تقديم عازف الكولة عبد الله حلمي، وعرض مقطوعة من عزفه لأغنية "بلادي يا بلادي" عبر شاشة، وشاركت ياسمين الحربي وفرقتها العزف بنفس الوقت.
وفاجأ عازف الكولة عبد الله حلمي الجمهور بالدخول على المسرح، واستقبله الحضور بتصفيق حاد لأكثر من دقيقة، ليتم عرض معزوفة له عبر الشاشة لأغنية يا "أعز من عيني" كنوع من المشاركة له فى الحفل.
وواصلت ياسمين الحربي عزف مقطوعات لنجوم الزمن الجميل أمثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، حيث عزفت، وصفولي الصبر، يا أعز من عيني، ميدلي عبد الحليم حافظ، أنا لحبيبي، قديش كان الناس، عجباً لغزال، يا مالكا قلبي، قلبي ومفتاحه، خايف مرة أحب، أنا والعذاب وهواك، نسم علينا الهوا، سهر الليالي، علموني عينيكي، ميدلي أم كلثوم ، ميدلي وطني.
صور من الحفل
وكان عازف الكولة عبد الله حلمى قد خضع في مارس 2022، لعملية جراحية لاستئصال الحنجرة، بعد إصابته بسرطان الحنجرة، واستعان بجهاز يدوي لمساعدته على النطق، ثم قام بتركيب جهاز في الحنجرة ليساعده على النطق وممارسة حياته بشكل طبيعى بعيداً عن العمل مرة أخرى.
ويعد عبد الله حلمى واحدًا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، وكان عضوا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير، وشارك أغنيات ألبومات كل من: جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.
يذكر أن ياسمين الحربي مواليد عام 1979 والتحقت بمعهد الكونسرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية وتخصصت في العزف علي الة الهارب وفي عام 1996 تخرجت في كلية التربية الموسيقية، بعد أن درست آلتى البيانو والعود، وفي عام 1999 بدأت رحلتها على آلة الهارب، حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور.
لخظة وقوفه على المسرح
أسست ياسمين الحربي، فرقتها الموسيقية عام 2000 وفي فترة زمنية قصيرة أصبحت للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمه من أعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقي العربية التي أعادت صياغتها للتتناسب مع آلة الهارب، بعدها اتجهت للعمل على إعادة صناعة الهارب ذات الأصول المصرية، وفي بداية عام 2004 قدمت أول 8 آلات هارب من صناعتها الخالصة، وقامت بتوفيرها للخريجين الجدد من الكونسرفتوار لتساعدهم فى الحصول على فرصة عمل، وكانت مبادرة ناجحة ساعدت على انتشار آلة الهارب.
قدمت ياسمين الحربي العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية، وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين، منهم: محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاته داخل وخارج مصر، هذا إلى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية، وتقديرا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول مثل: فرنسا، اليونان، العراق، لبنان، قبرص، الصين، كوريا الجنوبية، أمريكا وروسيا، على تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها.
شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية، منها الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، المملكة العربية السعودية واليونان، حرصت على تقديم حفلات دورية لأهل جنوب مصر في المعابد وعلى ضفاف النيل في الأقصر وأسوان، وشاركت في افتتاح مسرح الدراما بدار الأوبرا الجديدة أكبر مدينة ثقافية وفنية في مصر الحديثة بالعاصمة الإدارية، قامت بإهداء السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في العيد الوطني عام زايد 2018، وأهدته لشرطة الفچيرة من على ضفاف النيل شكرا وعرفانا للجميل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز