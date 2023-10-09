شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين الحربى تتألق فى عزف ألحان أغنيات لأم كلثوم والعندليب وفيروز بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة عارفة الهارب ياسمين الحربي، في حفلها الغنائي الذي أقيم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بعزف بعض مقطوعات الزمن الجميل، إضافة إلى عزف بعص المقطوعات الغربية.

وبدأت ياسمين الحربي الحفل بعزف بعض المقطوعات الغربية إضافة إلى عزف "الدنيا ريشة في هوا" التي تفاعل معها الحضور.



ياسمين حربى

وحرصت الفنانة وعازفة الهارب ياسمين الحربي، على تقديم عازف الكولة عبد الله حلمي، وعرض مقطوعة من عزفه لأغنية "بلادي يا بلادي" عبر شاشة، وشاركت ياسمين الحربي وفرقتها العزف بنفس الوقت.

وفاجأ عازف الكولة عبد الله حلمي الجمهور بالدخول على المسرح، واستقبله الحضور بتصفيق حاد لأكثر من دقيقة، ليتم عرض معزوفة له عبر الشاشة لأغنية يا "أعز من عيني" كنوع من المشاركة له فى الحفل.

وواصلت ياسمين الحربي عزف مقطوعات لنجوم الزمن الجميل أمثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، حيث عزفت، وصفولي الصبر، يا أعز من عيني، ميدلي عبد الحليم حافظ، أنا لحبيبي، قديش كان الناس، عجباً لغزال، يا مالكا قلبي، قلبي ومفتاحه، خايف مرة أحب، أنا والعذاب وهواك، نسم علينا الهوا، سهر الليالي، علموني عينيكي، ميدلي أم كلثوم ، ميدلي وطني.



صور من الحفل

وكان عازف الكولة عبد الله حلمى قد خضع في مارس 2022، لعملية جراحية لاستئصال الحنجرة، بعد إصابته بسرطان الحنجرة، واستعان بجهاز يدوي لمساعدته على النطق، ثم قام بتركيب جهاز في الحنجرة ليساعده على النطق وممارسة حياته بشكل طبيعى بعيداً عن العمل مرة أخرى.

ويعد عبد الله حلمى واحدًا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، وكان عضوا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير، وشارك أغنيات ألبومات كل من: جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.

يذكر أن ياسمين الحربي مواليد عام 1979 والتحقت بمعهد الكونسرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية وتخصصت في العزف علي الة الهارب وفي عام 1996 تخرجت في كلية التربية الموسيقية، بعد أن درست آلتى البيانو والعود، وفي عام 1999 بدأت رحلتها على آلة الهارب، حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور.



لخظة وقوفه على المسرح