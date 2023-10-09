شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم ميلان أفضل حارس في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئت رابطة الكالتشيو مهاجم فريق اي سي ميلان، بإعلانه أفضل حارس في الجولة على كل حراس الدوري الإيطالي في الجولة الثامنة من المسابقة، اليوم الإثنين.

ولعب جيرو دور المنقذ في مباراة اي سي ميلان ضد جنوى، والتي عاد فيها نادي ميلان بالنقاط الثلاث بالانتصار بهدف دون رد، بعدما طرد الحارس مايك ماينان بورقة حمراء، ليلعب أوليفيه حارس المرمى، ويدافع عن شباك فريقه في وقت قاتل من المباراة.

وشهدت تشكيلة الأسبوع الرسمية من الكالتشيو، تواجد جيرو كأفضل حارس خلال الجولة الثامنة، بعدما تصدى لفرصة هدف محقق لمصلحة الفريق المحلي، ليساعد فريقه على الانتصار في خانة حارس المرمى.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيرو من فريق ميلان.

خط الدفاع: مونتيريسي من فريق فروسينوني، سبيناتزولا من فريق روما، وجاتي من فريق يوفنتوس.

خط الوسط: رينير من فريق فروسينوني، باريديس من فريق روما، بونافينتورا من فريق فيورنتينا، وفيتشينو من فريق لاتسيو.

خط الهجوم: كاستيلانوس من فريق لاتسيو، سولي من فريق فروسينوني، وروميلو لوكاكو من فريق روما.