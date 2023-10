شكرا لقرائتكم خبر عن كريس روك وستيفن سبيلبرج يقدمان فيلم سيرة ذاتية عن مارتن لوثر كينج جونيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقارير إلى أن الممثل الكوميدى كريس روك سيتعاون مع المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج في فيلم جديد عن السيرة الذاتية لـ الناشط السياسى مارتن لوثر كينج جونيور، وفقًا لـ موقع Variety، فإن روك في المفاوضات النهائية لإخراج وإنتاج نسخة مقتبسة من سيرة المؤلف جوناثان إيج، التي طرحت تحت اسم King: A Life، بينما سيتولى سبيلبرج الإنتاج التنفيذي للمشروع، ويعتقد أن شركة Universal Pictures ستكون من ضمن المسئؤلين عن إنتاج العمل أيضا.



كريس روك وستيفن سبيلبرج

أصبح كينغ صوتًا رائدًا لحركة الحقوق المدنية في الستينيات قبل اغتياله في عام 1968، ومن بين الممثلين الذين لعبوا مؤخرًا دور كينج على الشاشة ديفيد أويلوو في الدراما التاريخية التي رشحت لجائزة الأوسكار لعام 2014 Selma و All the Way الذى طرح في 2016.

وكان قد كشف المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج عن الفيلم الذى قام بإخراجه ويعتقد أنه "مثالى جدًا"، خلال مقابلة في برنامج The Late Late Show مع ستيفن كولبير، سبيلبرج معروف بإنتاجه لأفلام كلاسيكية مثل Jurassic Park و Jaws.

وقال سبيلبرج: "لا أشاهد أفلامى بعد الانتهاء منها، لكن بين الحين والآخر أشاهد فيلمًا مع أطفالى، لكن الفيلم الذى أشعر أنه مثالى جدا بالنسبة لى، ويمكننى مشاهدته عدة مرات دون ملل هو فيلم E.T".

وتابع سبيلبرج قائلا:" أريد أن أرافق أطفالي عند مشاهدتهم لـ فيلم E.T، لا أريدهم أن يشاهدوا هذا الفليم خاصة، دون أن أكون جالسا معهم، وخاصة الأجزاء المخيفة في البداية، وأحيانًا أرى أشياء كنت أنوي القيام بها ولم أفعلها، وأحيانًا أرى أشياء كان من الممكن أن تكون أفضل مما أراه الآن كل هذه السنوات".

وأنهى سبيلبرج حديثه قائلا: " E.T هو أحد الأفلام القليلة التي أخرجتها، ويمكنني في الواقع أن أعود إليها مرارًا وتكرارًا، "لقد قدمت مثل 34 فيلما، ولا أذكر أي منها يتخطى E.T ، هناك حوالي خمسة أو ستة أفلام يمكنني مشاهدتها مرة أخرى، لكنني لا أفعل ذلك عادة ألا مع فيلم E.T ".