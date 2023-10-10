شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يعلن تأجيل حفله المقبل تضامنا مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب رامي صبري، عبر حسابه على موقع «إنستجرام» عن تأجيل حفله الغنائي يوم 20 أكتوبر المقبل، داخل أرض المعارض بالأردن، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وكتب: «تضامنًا مع شعب فلسطين الحبيبة، تم تأجيل حفلة ليالي بالأردن والذي كان من المقرر تاريخها 20 أكتوبر».



رامى صبرى على انستجرام

كما أعلن رامى صبرى أنها لاحقاً سيتم الرد على طلبات استرداد مبالغ التذاكر، وما أن نشر رامى صبرى تلك الكلمات حتى أثار ردود فعل من جانب متابعيه ممن أشادوا بتلك الخطوة منه.

جدير بالذكر أن رامى صبرى طرح خلال الفترة الأخيرة أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.

كما طرح قبلها أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.