شكرا لقرائتكم خبر عن درة بوشوشة رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الهيئة المديرة للدورة الـ34 من أيام قرطاج السينمائية المنتجة التونسية درة بوشوشة، رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة.

درة بوشوشة اسم لامع في تاريخ الإنتاج السينمائي العربي والأفريقي والعالمي، وعرفت بدعمها لسينما المؤلف والتزامها بالدفاع عن السينما الأفريقية وسينما الجنوب والترويج لها.

وتولت بوشوشة إدارة أيام قرطاج السينمائية لثلاث دورات سنة 2008, 2010 و2014 حين منحت المهرجان أبعادا جديدة، فأصبح موعدا سنويا وأطلقت فعاليات أيام قرطاج السينمائية في الجهات، كما أسست ورشة تكميل لدعم صناع الأفلام العرب والأفارقة.

بوشوشة حاضرة في المشهد السينمائي الدولي من خلال عضوية وترأس لجان تحكيم أهم المهرجانات السينمائية، فكانت عضوا لجنة تحكيم بمهرجان فينيسيا سنة 2020 وتولت رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان فيسباكو 2023، كما انضمت لعضوية جوائز الأوسكار سنة 2018 وتم اختيارها عرّابة مصنع السينما في دورته الخامسة عشرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2023.