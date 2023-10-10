لن تصدق من هي ابنة أشرف عبد الباقي.. فنانة شهيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع الأبواب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:50 صباحاً - كشف الفنان شريف منير عن دعمه لابنة صديقه الفنان أشرف عبد الباقي، المخرجة الشابة زينة عبد الباقي، ومشاركته في أول أعمالها السينمائية فيلم “مين يصدق”، معبّراً عن سعادته بذلك.

شريف منير يدعم ابنة أشرف عبد الباقي

ونشر شريف منير صورة من الكواليس عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وعلّق عليها بالقول: المخرجة الواعدة زينة عبدالباقي في أول إخراج عمل سينمائي لها فيلم “مين يصدق”، تشرفت بوجودي في هذا الفيلم، بظهور خاص وأتمنى لفريق العمل كل التوفيق”.

وكان شريف منير قد أثار جدلاً كبيراً بعد إعلانه انفصاله عن زوجته لورا عماد، حيث كتب عبر حسابه في “إنستجرام”: “تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وربنا يكتب لها كل خير”.

لكن ما أثار الجدل هو تعليق لورا عماد على كلام شريف منير عن طلاقهما، حيث أكدت أنها فوجئت بطلاقها منه رسمياً، بالقول: “ربنا يسهّل لكل واحد، مكنتش أعرف، أنا اتبلغت إن فيه طلاق رسمي، وأكيد أنا مش مجنونة عشان أنزّل فيديو على “إنستجرام” في يوم طلاقي”.

أشرف عبد الباقي يحتفل بعيد ميلاده

من ناحية أخرى، احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بعيد ميلاه حيث نشر فيديو عبر صفحته على “إنستجرام” وجاء به لقطات من جميع أعماله بالسينما والدراما والمسرح، وعلق قائلا: “بقيت 60، النهاردة عيد ميلادي.. وبالرغم إن 60 رقم يخض بس ما اتخضتش ولا حاجة، ربنا يكملها معانا جميعا بالصحة والستر”.

وتلقى أشرف عبدالباقي عبارات تهنئة من عدد كبير من النجوم عبر حسابه بانستجرام في مساحة التعليقات، منهم محمد محمود عبد العزيز الذي كتب : “كل سنة وأنت طيب يا محترم”، وعلّق محمد أنور، قائلا: “كل سنة وأنت طيب يا ريس وربنا يخليك لينا”، وعلق أوس أوس، قائلا: “كل سنة وأنت طيب يا ريس وربنا يديك الصحة ويخليك لينا”.

آخر أعمال أشرف عبد الباقي

يذكر أن اَخر أعمال أشرف عبدالباقي، مسرحية “جريمة في المعادي” وهي من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »