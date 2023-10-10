ملكة جمال لبنان لعام 2007: " بيتي مفتوح لأهل الجنوب"

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان لعام 2007، نادين ويلسون نجيم عن دعمها الخالص لأهل منطقة الجنوب اللبناني، بعد الأحداث العسكرية التي تعرض لها في الساعات الأخيرة.



وكتبت نادين عبر حسابها الخاص، وقالت: "أنا أول وحدة بيتي و بيت أهلي مفتوحين لأهل الجنوب"، بمنشور إعتبره البعض إنساني.

وكانت نادين قد عبرت أيضاًُ عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني بعد أحداث طوفان الأقصى، وكتبت عبر حسابها الخاص: "اسرائيل كذبة. واليوم الإسرائيلية اقتنعوا إنها كذبة".

وكانت الممثلة السورية نسرين طافش قد شاركت الجمهور صورة عبرت فيها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني بعد عملية "طوفان الأقصى".

وعلقت نسرين طافش على المنشور وقالت: "ايهال مارون بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا و خذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا انكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء أيهالمارون .. آن أن تنصرفوا".