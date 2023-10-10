بالصور- بسمة تودع الصيف بجلسة تصوير في حوض السباحة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية بسمة المتابعين، صورها مودعة فصل الصيف بجلسة تصوير جديدة، وأعربت من خلالها عن أنها ستفتقد الصيف كثيراً.

وظهرت بسمة في الصور بإطلالة كاجوال، وارتدت بلوزة بنقشات ورود مكشوفه الكتفين مع بنطلون جينز.

وقفت بسمة في حوض السباحة، وكتبت تعليقا على الصور: "الصيف … سأفتقدك".

على جانب آخر، يعرض لبسمة في دور العرض السينمائية فيلم "أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز ومن بطولة مصطفى قمر، بشرى، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، رنا رئيس، تيام قمر، يوسف عمر، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، هنا داود.

كما عرض لبسمة حكاية "ريش أبيض" من مسلسل "حدث بالفعل" وشارك في بطولتها ماجد المصري ورنا رئيس وسينتيا خليفة وأحمد عبد الله محمود، تأليف فادي النجار.

يذكر أن بسمة تشارك في مسلسل "بطن الحوت"، وتلعب دور محامية محمد فراج، التي يستعين بها حين يموت صديقه المقرب على يد الممثل باسم سمرة، ضمن أحداث العمل.

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