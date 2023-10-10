كارول سماحة تعبر عن دعمها للشعب الفلسطيني.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، والتي تهتم بشكل دائم بالقضايا الإنسانية وتعطي رأيها بالأحداث العامة، دعمها للشعب الفلسطيني بظل أحداث عملية طوفات الأقصى.

وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقالت: "عن أي سلام عم نحكي؟؟

كلنا مندين العنف والاعتداء على المدنيين، بس للشعب الفلسطيني الحق إنه يحارب كرمال حرّيته ويدافع عن أرضه وكرامته من بعد ٧٠ سنة تهجير وعنف وقتل ودمار. السلام مستحيل من دون حرية وعدالة ومساواة!! طوفان الأقصى".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور كارول سماحة هذا.

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