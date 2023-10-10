بالصورة- سوسن بدر ولبلبة ترتديان الحجاب.. بمن لاق أكثر؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ليلى علوي الملصق الدعائي الرسمي لفيلم "آل شنب"، الذي تقوم ببطولته، ويُعرض في الدورة المقبلة من "مهرجان الجونة السينمائي".



وظهرت إلى جانب علوي في الملصق الدعائي، الممثلتان المصرية سوسن بدر ولبلبة، وهما ترتديان الحجاب.

لباس سوسن بدر ولبلبة للحجاب لفت الأنظار، فتميزت الممثلتان بالاحتشام في ملامحها.

وانهالت تعليقات المتابعين التي أثنت على جمال سوسن بدر ولبلبة، في كل الحالات، لافتين إلى أن الحجاب يليق بها.

إشارة إلى أن لبلبة ارتدت الحجاب على شكل وشاح، وأظهرت جزءاً من شعرها من الأمام على شكل "غرة"، وخطفت الأنظار بجمالها وملامحها التي لا تزال تحافظ عليها، رغم تقدّمها في السنّ.

يُذكر أن فيلم "آل شنب" يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في "مهرجان الجونة السينمائي 2023"، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام. وظهر في البوستر عدد من أبطال الفيلم، منهم الممثلون أسماء جلال، هيدي كرم، خالد سرحان، محمود البزاوي وحسن مالك.