أحمد فهمي يدعم القضية الفلسطينية خلال تكريمه في الجامعة الأمريكية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعم الفنان أحمد فهمي القضية والمقاومة الفلسطينية خلال تكريم صناع مسلسل "سفاح الجيزة" بالجامعة الأمريكية.

ونشر "فهمي" مقطع فيديو من التكريم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" واستغل تواجده هناك وعلق قائلًا: "عاوزين ندعم أهلنا وأخواتنا في فلسطين وبالإمكانيات المتاحة لينا اقلهم واخرهم الدعاء واحنا بندعمهم وربنا ينصرهم".

وعلق "فهمي" على مقطع الفيديو قائلًا: "مبسوط جدًا بتكريم طلاب الجامعة الأمريكية عن مسلسل سفاح الجيزة ودايمًا كل الدعم في أي مناسبة وأي مكان لاخوانا أهلنا في فلسطين".

وحقق مسلسل "سفاح الجيزة" نجاحًا ونسب مشاهدات مرتفعة خلال عرضه على منصة "شاهد" وشارك في بطولته كلًا من ركين سعد، حنان يوسف، باسم سمرة، داليا شوقي، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن أحمد فهمي عرض له مؤخرًا فيلم "مستر إكس" ونافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًأ.