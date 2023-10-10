فن ومشاهير

بسمة نبيل تبدأ رحلتها مع "زينهم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الممثلة الشابة بسمة نبيل، اليوم الاثنين 9 أكتوبر، رحلتها مع مسلسل "زينهم" للمخرج يحيى إسماعيل، إذ قامت بتصوير أولى مشاهدها، في العمل الذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

العمل من بطولة الفنان أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

تلعب بسمة ضمن أحداث العمل، دور فتاة تعمل في الحرف اليدوية، تجمعها علاقة بالفنان أحمد داود، ولكن لظروف ما يتم إنهاء تلك العلاقة، ثم تعود مرة أخرى، مما يترتب عليه الكثير من المواقف.

ينتمي المسلسل لأعمال الإثارة والتشويق والغموض، وتدور أحداثه داخل مشرحة زينهم.

بسمة نبيل شاركت في أعمال سابقة بينها: هجمة مرتدة، القمر أخر الدنيا، والآنسة فرح 3، لمس أكتاف، الحساب يجمع، تحقيق وغيرها من المسلسلات.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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