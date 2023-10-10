شقيقة كارمن سليمان تغني "أكتبلك تعهد" في "إكس فاكتور".. شاهد تعليق أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عرضت قناة دبي مساء الاثنين ثان حلقات برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير "إكس فاكتور"، وتضم لجنة تحكيمه: المطربة أنغام، المطرب عبدالله الرويشد والفنان راغب علامة.

وشهدت الحلقة مشاركة فرح سليمان شقيقة الفنانة كارمن سليمان، والتي اختارت أن تغني إحدى أغاني أنغام "أكتبلك تعهد"، ونالت إعجاب لجنة التحكيم وحصدت 3 نعم لتتأهل للمرحلة التالية من البرنامج.

ونشرت صفحة القناة على موقع انستجرام، فيديو للمتسابقة فرح، مصحوبا بالتعليق التالي "فرح سليمان! شقيقة الفنانة كارمن سليمان تُبدع بأغنية (أكتبلك تعهد) ولم تترك مجالاً للجنة التحكيم إلا للتصفيق والإعجاب".

وقالت فرح في الفيديو "أنا فرح من مصر وعندي 25 سنة، أختي كارمن سليمان شجعتني اني أتواجد في البرنامج"، وختارت أن تغني "أكتبلك تعهد" لتعلق أنغام "أوف كده على طول".

وقامت أنغام بالتصفيق لها قبل أن يمازح راغب (فرح)، قائلا "أنا محبتش صوتك ولا إحساسك ولا حضورك.. أنا بهزر انتي روعة"، وأضاف عبدالله "فرح اتبرجلنا" وقالت أنغام (أنا خبطت على الخشب الله حقيقي)، وعاد راغب ليعلق "صاحبة الغنوة كانت دايبة وانتي بتغني".

جدير بالذكر أن كارمن سليمان كانت لها مشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية قبل سنوات، من خلال برنامج عرب أيدول، وحصلت على لقب البرنامج "محبوب العرب" لتبدأ مسيرتها الاحترافية وتحقق نجاحات كبيرة.