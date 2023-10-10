هيدي كرم بـ"الحجاب" وناهد السباعي أنيقة..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "حجاب".

ناهد السباعي

الفنانة ناهد السباعي، نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف، الأنظار إليها بإطلالة جذابة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

رحاب الجمل

كشفت الفنانة رحاب الجمل، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ريم سامي

خطفت الفنانة ريم سامي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام.

أميرة أديب

استعرضت الفنانة الشابة أميرة أديب، أناقتها، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بأحدث ظهور لها.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

كشفت الفنانة نرمين ماهر، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة صيفية.

لاميتا فرنجيه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة.

شذى حسون

الفنانة شذى حسون، نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.