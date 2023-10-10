"الموسيقى العربية" يكرم صلاح الشرنوبي وعمر خيرت في دورته الـ32

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تفاصيل حفل الافتتاح، والذي من المقرر إقامته على مسرح النافورة يوم 24 أكتوبر الجاري، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا الدكتور خالد داغر، والمايسترو هاني فرحات مدير المهرجان.

ويشهد الحفل تكريم 14 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وبينهم: الموسيقار عمر خيرت من مصر، المنتج والمؤلف الموسيقي ممدوح سيف من السعودية، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية من مصر، المطرب فؤاد زبادي - المغرب، الموسيقار وسام خصاف - العراق، فنان الخط العربي الدكتور خليفة الشيمي من مصر، عازف العود حازم شاهين من مصر، الموسيقار صلاح الشرنوبي من مصر، اسم المؤلف حسين السيد من مصر، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار من مصر، اسم الموسيقار علي عثمان من السودان.

ويقوم بإخراج الحفل مهدي السيد، ويشارك الموسيقار عمر خيرت بمعزوفة افتتاحية مصرية إلى جانب فاصل للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش بمصاحبة عازف الكمان أحمد محمد درويش البحر حفيد "فنان الشعب"، ثم فاصل تحييه المطربة السورية أصالة بمصاحبة الكورال والأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

يشارك في إحياء حفلات المهرجان عددا من نجوم الأغنية والموسيقى العربية من مختلف أنحاء الدول العربية، بينهم: أنغام، هاني شاكر، علي الحجار، مدحت صالح، حمزة نمرة، عبير نعمة، نداء شرارة، تامر عاشور، أحمد سعد.