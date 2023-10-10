شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة ينتظر 4 أعمال دفعة واحدة.. 3 مسلسلات وفيلم مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان شريف سلامة خلال الفترة الحالية، حيث ينتظر 4 أعمال فنية دفعة واحدة ما بين الدراما والسينما، ونبدأها بعرض مسلسل "ورق التوت" الذى يقدم بطولته بمشاركة عدد من الفنانين وعلى رأسهم خالد أنور، ثراء جبيل، ويعرض في 14 أكتوبر المقبل على قناة cbc.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من سماء إبراهيم، محمد كيلاني، آية سليم، مصطفى منصور، ليلى العربي، محمد شفيق، يارا جبران، عمرو صالح، محمد ناصر، يوسف الأسدي، تقى حسام، حنان عادل، معتز هشام.، من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، والتي تضم فادي سمير حنا، محمد فوزى، إسراء مقيدم، أمانى أبوالعينين، سمر طاهر، إخراج حسام علي.

ويواصل شريف سلامة تصوير مسلسله الجديد "العودة" الذى تدور أحداثه في الصعيد، ومقرر عرضه على شاات المتحدة قريباً، ويشارك في بطولته كلا من عصام السقا، حمزة العيلى، تارا عماد، واخرون، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن .

ويصور شريف سلامة قريباً مسلسل "كامل العدد 2" مع الفنانة دينتا الشربنيى، بعدما حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كلا من مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد وأخرون، إخراج خالد الحلفاوى .

ويستعد شريف سلامة خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير فيلم "أسد أسود" مع النجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد دياب، ومقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ومن المقرر الإعلان عن باقى الممثلين خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى محمد دياب حالياً معاينة أماكن التصوير، من أجل البدء في تصويره الفترة المقبلة .