شكرا لقرائتكم خبر عن سبايك لي يتساءل لماذا لم يرصد فيلم "Oppenheimer" ما حدث لليابانيين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج العالمى سبايك لي على فيلم Oppenheimer، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي أن يظهر "ما حدث للشعب الياباني"، حيث تتبع الدراما التاريخية لـ المخرج العالمى لكريستوفر نولان قصة مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية، والذي طور الأسلحة النووية الأولى، وتم إسقاطها في نهاية المطاف على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين، ويقدر أنها قتلت ما يصل إلى 226000 شخص.



سبايك لى وكيليان مورفى من Oppenheimer

ويركز فيلم Oppenheimer على الجانب الأمريكي من الأحداث، وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أشاد لي - الذي أخرج أفلامًا مثل Do The Right Thing و BlacKkKlansman – بـ نولان، على الرغم من أنه علق على التصوير التاريخي للأحداث.

حيث صرح لى قائلا:"قدم كريستوفر نولان فيلم عظيم، ما أقوله مجرد تعليق فقط على العمل وليس نقدا، ولكن إذا كان العمل مدته ثلاث ساعات، أود أن أضيف المزيد من الدقائق حول ما حدث للشعب الياباني، لقد تبخر الناس، وبعد سنوات عديدة، أصبح المواطنين اليابانين مشعين، وكنت أتمنى أن تظهر نهاية الفيلم ما فعلته، بإسقاط هاتين القنبلتين النوويتين على اليابان".

وأنهى لى حديثه قائلا:" ما أقوله يؤكد على حبى وصدقى في تعاملى مع نولان، وأنا أراهن أنه يستطيع أن يخبرني ببعض الأشياء التي سيغيرها في فيلم Do the Right Thing وMalcolm X".

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.