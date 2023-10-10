لاميتا فرنجية بإطلالة لامعة وجريئة كالعادة .. وجمالها حديث الكثيرين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية عدة صور جديدة لها عبر حسابها، وظهرت بإطلالة جريئة ومثيرة كعادتها، مرتدية ملابس مكشوفة، واعتمدت على الميك اب الهادئ الذي أبرز جمالها، وتركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها.



لاميتا فرنجية هي عارضة أزياء وممثلة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الممثل المصري رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والممثل محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الممثل محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف، من إخراج محمد سامي.