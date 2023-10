تشارلز دانس درس التصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي .. واشتهر بدور "Tywin Lannister"

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم تشارلز دانس وهو ممثل وكاتب سيناريو ومخرج سينمائي إنجليزي.

يلعب عادةً دور البيروقراطيين أو الأشرار الحازمين.

ولد والتر تشارلز دانس في ريديتش، ورسسترشاير في 10 أكتوبر تشرين الاول عام 1946، وهو الابن الأصغر لإليانور ماريون (نيي بيركس؛ 1911-1984)، طباخة، ووالتر دانس (1874-1949)، مهندس كهربائي شغل منصب رقيب في الجيش. الكتيبة النظامية الثانية من المصهرات الملكية خلال حرب البوير الثانية (بعد أن خدم سابقًا في كتيبة المتطوعين الثانية) وكان في السبعينيات من عمره عندما ولد ابنه الأصغر. من خلال زواج والده السابق، كان لدى دانس أختان غير شقيقتين، نورا (1898-1993) وماري (1903-1908). لديه أيضًا أخ أكبر، مايكل (مواليد 1936) .

نشأ دانس في بليموث، وحضر مدرسة ويدي الفنية للبنين (المعروفة آنذاك باسم مدرسة ويدي الثانوية) في كراونهيل. التحق لاحقًا بجامعة بليموث للفنون وجامعة دي مونتفورت (المعروفة آنذاك باسم كلية ليستر للفنون)، حيث درس التصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي.

​​​​​​​في عام 1989، لعب دور مؤلف سلسلة أفلام جيمس بوند، إيان فليمنج، في السيرة الذاتية الدرامية لتلفزيون أنجليا.

اشهر أدواره هي شخصية Tywin Lannister في HBO's Game of Thrones (2011)، جاي بيرون في The Jewel in the Crown (1984)، Sardo Numspa في The Golden Child (1986)، الدكتور جوناثان كليمنس في Alien³ (1992). ، بنديكت في بطل العمل الأخير (1993)، سيد مصاص الدماء في دراكولا لا توصف (2014)، اللورد هافلوك فيتيناري في تيري براتشيت الذهاب البريد (2010)، أليستر دينيستون في لعبة التقليد (2014) وويليام راندولف هيرست في مانك (2020).

لعب دور Tywin Lannister في مسلسل Game of Thrones (2011) على قناة HBO، استنادًا إلى روايات Song of Ice and Fire للكاتب George R. R. Martin.

أثناء تصوير حلقة من مسلسل ? Who Do You Think You Are في عام 2016، اكتشف دانس أيضًا أن والدته كانت من أصل بلجيكي يعود تاريخه إلى مدينة سبا.